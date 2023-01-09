جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن متابعة تنفيذ وضع بالوعات صرف المطر فى الشوارع الجارى رصفها وتطويرها. وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أى تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير، وذلك فى المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لشفط أى تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتشار سيارات شفط المياه فى الجيزة لمواجهة الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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