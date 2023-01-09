الأرصاد: أوضاع الطقس ستهدأ ولا توجد مشكلات تستدعي تعطيل الدراسة في المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 12:29 صباحاً - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات؛ بعد موجة الطقس السيئ اليوم.

لا توجد مشكلات تستدعي تعطيل الدارسة في المحافظات

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج علي مسئوليتي، مساء الأحد: أوضاع الطقس ستهدأ بداية من اليوم، ولا توجد مشكلات تستدعي تعطيل الدراسة في المحافظات، لافتة إلى أن جميع غرف الأزمات منتشرة في شتى محافظات الجهورية؛ ما ساهم في تفادي حدوث أي أزمات بسبب مياه الأمطار.

هناك أمطار غزيرة تضرب مناطق عديدة

وأردفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: هناك أمطار غزيرة تضرب مناطق عديدة الآن على مستوى الجمهورية وستستمر حتى غدا علي القاهرة ولكن بشدة أقل من اليوم.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: غدا أمطار خفيفة واليوم ذروة الأمطار على الجيزة، مضيفة: هناك أمطار غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة ودمياط، مشيرة إلى استمرار الأمطار بغزارة على منطقة شمال سيناء غدا وانخفاض درجات الحرارة ليلا، مؤكدة أن التقلبات الجوية مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.