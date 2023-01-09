تنوع ثقافى واجتماعى ورياضى.. برامج المتحدة الأكثر مشاهدة وتأثيرا

جدة - نرمين السيد - واستطاعت "المتحدة للخدمات الإعلامية" إحداث نقلة فى مختلف مسارات الإعلام وقد كان مطلبًا لا بديل عنه لإعادة المهنية للإعلام والمكانة الفنية التى احتلت فيها مصر مكانة الصدارة.

فعلى صعيد "البرامج"، جاء قرار المتحدة بإنشاء عدد من البرامج بمثابة استجابة حقيقية لرجل الشارع فى مصر، ومواصلة لمسيرتها فى أداء رسالتها الإعلامية في 2023 القائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة فى مقدمتها الحفاظ على الهوية المصرية والارتقاء بعقل المواطن والحفاظ على القيم الأسرية ورعاية المواهب وإتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على "حياة كريمة".

"صنايعية مصر"

يتطرق البرنامج الذى يقدمه الكاتب عمر طاهر والذى يُعرض على "شاشة dmc"، إلى سيرة عدد من الشخصيات أسهمت فى كتابة تاريخ مصر، من أمثال المهندس المصرى عادل جزارين الذى سهل على المصريين الحصول على سيارة مناسبة، كما يتطرق إلى أبطال المقاومة الشعبية فى السويس وأصحاب التجارب فى التجارة والفن، كما يسلط البرنامج الضوء على 30 شخصية مؤثرة فى تاريخ مصر الحديث.

"Shark Tank"

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك - مصر"، الذى يسلط الضوء على رواد الأعمال، ويدعم العقول المصرية الشابة ويعد واحد من البرامج التى تعمل على اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، ممن لديهم أفكار مميزة لإنشاء شركات ناشئة فى جميع المجالات، ويعرض البرنامج على شبكة قنوات CBC، حيث إنه يستعين من كبار رجال الأعمال فى مصر ومن لديهم خبرة كبيرة فى عالم المال والأعمال.

"الدوم"

تستعد "قنوات ON" عرض الموسم الثانى من البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب بتطوير أكثر أكبر وتنظيم مختلف خصوصًا بعد النجاح الكبير الذى حققه "الدوم" فى الموسم الأول، حيث إنه نجح فى اكتشاف العديد من المواهب الشابة سواء فى التقديم التليفزيونى أو التمثيل أو الغناء، ووضع مسؤولو البرنامج شروط التقدم فى الموسم الثانى أهمها أن يكون عمر المشترك من 18 إلى 30 عامًا للغناء والتمثيل ومن 21 إلى 30 للتقديم التليفزيونى.

"كابيتانو مصر"

يُعد "كابيتانو مصر"، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.



وفى السياق ذاته، لم تعد البرامج الدينية قاصرة فقط على تقديمها فى رمضان ولكنها أصبحت تشكل مساحة كبيرة فى المنصات الإعلامية للشركة المتحدة خصوصًا "فضائية DMC" التى تعرض برنامجى "الحق المبين ولعلهم يفقهون" التى تهتم بسلوك الإنسان وشؤون الحياة اليومية للناس واكتساب طاقة إيمانية ومعلومات دينية من المختصين فى الشأن الدينى.

"الحق المبين"

برنامج أسبوعى يقدمه الإعلامى أحمد الدرينى ويحاور فيه الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى، فى محاولة للتصدى لأفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال كشف الحقائق بالحجج والبراهين.

"لعلهم ييفقهون"

برنامج "لعلهم يفقهون" للشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز يعرض فى الساعة 3.30 مساءً على قناة DMC ويعاد فى الساعة 5 صباحًا.

"الدنيا بخير"

برنامج "الدنيا بخير" الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمى عبدالحميد، ويستضيف الشيخ رمضان عبدالرازق يذاع على قناة الحياة.