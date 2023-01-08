8 خطوات يجب اتباعها لتجنب حدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار والسيول| تعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 11:29 مساءً - تشهد محافظة القاهرة وعدد من المحافظات موجة عالية من الأمطار الغزيرة يصاحبها برق ورعد مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي بسب غزارة المياه.

وحفاظا على سلامة المواطنين تقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع الماس الكهربائي عند سقوط الأمطار والسيول الغزيرة.

- أولى الخطوات لتأمين منزلك من حريق الماس الكهرباء بسبب الأمطار، يجب فصل التيار الكهربائي الخاص "بالشقة".

- ثاني خطوة فصل التيار الكهربائي العام على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك، والتي عادة ما توجد بجوار باب المنزل.

- الخطوة الرابعة.. يجب استخدم "بطانية" ثقيلة لإخماد النار، لكي تمنع الأكسجين من الوصول لمكان النار، وذلك في حالة أن النار صغيرة ويمكنك القيام بذلك.

- الخطوة الخامسة.. المياه موصل طبيعي للكهرباء، فتجنب استخدامه في هذه الحالة لكي لا تتعرض للصدمة أو الصعق بالكهرباء.

- الخطوة السادسة.. إذا كان الحريق كبيرا وقويا، لابد من الخروج من المكان واستدعاء رجال المطافئ للقيام بإخماد الحريق.

- الخطوة السابعة.. في حالة نشوب حريق كبير يجب أن تغادر المنزل وتترك رجال المطافئ لإخماد الحريق.

- الخطوة الثامنة.. الماء لن يحد من انتشار النار بل سيسهم في توسيع دائرة التيار الكهربائي في جميع أنحاء المكان وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال الموجودة في الغرفة.