الأرصاد تكشف خريطة الأمطار الليلة وغدًا بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 11:29 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،عن خريطة الأمطار اليوم، حيث تتعرض العديد من المناطق في القاهرة الكبري لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتتساقط الأمطار الآن شرق القاهرة عند مدينتي والتجمع وبدر ورحاب ومدينة نصر) الجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان.

وتتعرض بعض المحافظات لسقوط الأمطار أيضًا المنوفية ودمياط وبورسعيد والغريبة والبحيرة والشرقية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة و تصل إلى حد السيول على وسط و شمال سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وخليج السويس والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة،وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 ، وعلى جنوب الصعيد21 للعظمى والصغرى 10 درجة .