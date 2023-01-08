جدة - نرمين السيد - وتواصل سقوط الأمطار لأكثر من ساعتين فى عدد من المناطق بالإسماعيلية، فيما انتشرت سيارات شفط المياه والخدمات المرورية على جميع الطرق لتسيير حركة سير السيارات. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت أن اليوم ستشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، تبدأ فى فترة الظهيرة لأن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط، سيعملان على حالة من التقلبات الجوية بدأت بالفعل على المناطق الغربية مثل مطروح، وبدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية وتساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب رعدية تضرب محافظة الإسماعيلية (خريطة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.