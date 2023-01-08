محافظ القاهرة يوجه برفع تراكمات مياه الأمطار بكافة مناطق وأحياء العاصمة

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إنه تم كذلك انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.
وقال عبد العال إنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.
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