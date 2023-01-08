وأضاف الدكتور محمد صلاح فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن الجديد فى عمليات زراعة الكلى، أننا نقدم الخدمة للمواطن المصرى على نفقة الدولة بالمجان، ضمن التوجه العام للدولة المصرية، لتقدم الخدمة بجودة عالية.
وتابع أن ذلك يحقق للمتبرع العديد من الامتيازات، منها الخروج دون مضاعفات بدون نزيف أو وجود جرح كبير فى جانب المتبرع، وهو ما يعوق وعدول بعض الأشخاص عن التبرع، إلى جانب عدم وجود فترة استشفاء طويلة بعد العملية.
وواصل أن المريض يمكنه متابعة حياة العامة والخاصة، بعد أيام من إجراء العملية، مضيفا: نحاول تشجيع الناس فى مسألة التبرع.
واستكمل: عندنا حوالى 66 إلى 70 ألف مريض فشل كلوى فى مصر، كما أن عدد عمليات زراعة الكلى فى السنة حوالى 1500 حالة، وهو ما يعنى أن هناك 1000 حالة لم يجروا العملية بعضهم لأسباب طبية والآخرين لعدم وجود متبرع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح يكشف لمبتدا تفاصيل إجراء أول عملية زراعة كلى بالمنظار على نفقة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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