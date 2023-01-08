صلاح يكشف لمبتدا تفاصيل إجراء أول عملية زراعة كلى بالمنظار على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد صلاح الدين، عميد المعهد القومى للكلى، إن عملية استئصال الكلى من المتبرع بها لكى تزرع فى جسد المريض، كانت يجب تجرى فى أماكن مخصصة لأنها مكلفة للغاية، كما أنها تحتاج إلى أطقم مدربة بشكل جيد على هذا النوع من العمليات.





وأضاف الدكتور محمد صلاح فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن الجديد فى عمليات زراعة الكلى، أننا نقدم الخدمة للمواطن المصرى على نفقة الدولة بالمجان، ضمن التوجه العام للدولة المصرية، لتقدم الخدمة بجودة عالية.

وتابع أن ذلك يحقق للمتبرع العديد من الامتيازات، منها الخروج دون مضاعفات بدون نزيف أو وجود جرح كبير فى جانب المتبرع، وهو ما يعوق وعدول بعض الأشخاص عن التبرع، إلى جانب عدم وجود فترة استشفاء طويلة بعد العملية.

وواصل أن المريض يمكنه متابعة حياة العامة والخاصة، بعد أيام من إجراء العملية، مضيفا: نحاول تشجيع الناس فى مسألة التبرع.

واستكمل: عندنا حوالى 66 إلى 70 ألف مريض فشل كلوى فى مصر، كما أن عدد عمليات زراعة الكلى فى السنة حوالى 1500 حالة، وهو ما يعنى أن هناك 1000 حالة لم يجروا العملية بعضهم لأسباب طبية والآخرين لعدم وجود متبرع.