تفاصيل اصطدام فندق عائم بأخر لأولوية العبور بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 10:32 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من (مسئولى أحد الفنادق العائمة) على متنه عدد (128 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") فى رحلة نيلية الأقصر / أسوان خلال الفترة من 7 – 11/1/2023 ، بإصطدام فندق عائم آخر على متنه ( عدد 103 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") بالجانب الأيسر للفندق وذلك أثناء إبحارهما ومحاولة مرور الفندق الثانى بجواره بسبب أسبقية اللحاق بالعبور من (هاويس إسنا) .

ولم يسفر ذلك عن حدوث ثمة تداعيات بين النزلاء أو العاملين بالفندقين وأسفر فقد عن حدوث بعض التلفيات بالفندق العائم عبارة عن تهشم الزجاج الخاص بعدد 3 غرف بالجانب الأيسر للفندق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.