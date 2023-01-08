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أمطار غزيرة فى القاهرة الكبرى .. وسط جهود عمال شركات الصرف الصحي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 10:32 مساءً - شهدت محافظتى الجيزة والقاهرة سقوط أمطار متفاوتة الشدة مابين متوسطة وفوق المتوسطة كما شهدت بعض المناطق سقوط البرد وأمطار رعدية وبرق، والتى بدأت نحو الساعة 8 مساء واستمرت لفترات متقطعة على مدار الساعة بمناطق جنوب الجيزة بالحوامدية والرماية طريق اسكندرية الصحراوى فيصل والهرم والدقى وميدان لبنان وشارع جامعة الدول، ثم انتقلت إلى القاهرة بميدان التحرير ورمسيس والمعادى والبساتين ومناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.

 

وجاء ذلك وسط جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، والتى أعلنت انتشارها عصر اليوم بكافة المحاور والميدان الرئيسية استعدادا لاحتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

 

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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