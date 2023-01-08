جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية فى محافظة المنيا، فى تقرير أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، إن القافلة اشتملت على تخصصات باطنة، قلب، أطفال، جلدية، جراحة، أنف وأذن، أسنان، نساء، وخدمات تنظيم أسرة.
وأضاف "خليفة"، أن كل تلك الخدمات، بالإضافة إلى معامل الدم، قدمت مجانية إلى الأهالى، تابعة لخدمات القرى الأكثر احتياجا، والتى تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى.
وقال أحد المواطنين المستفيدين من القافلة، إن ابنه تعرض لحادث مرور، ليستقبلوه القائمين على القافلة وساعدوه وعالجوه، كما قال آخر إن القافلة مليئة بالخدمات الطبية كما أن التعامل مع المواطنين يتم بصورة رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز- حياة كريمة تطلق قافلة طبية لأهالى قرية الخيارى بالمنيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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