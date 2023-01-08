إكسترا نيوز- حياة كريمة تطلق قافلة طبية لأهالى قرية الخيارى بالمنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية فى محافظة المنيا، فى تقرير أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، إن القافلة اشتملت على تخصصات باطنة، قلب، أطفال، جلدية، جراحة، أنف وأذن، أسنان، نساء، وخدمات تنظيم أسرة.

وأضاف "خليفة"، أن كل تلك الخدمات، بالإضافة إلى معامل الدم، قدمت مجانية إلى الأهالى، تابعة لخدمات القرى الأكثر احتياجا، والتى تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى.

وقال أحد المواطنين المستفيدين من القافلة، إن ابنه تعرض لحادث مرور، ليستقبلوه القائمين على القافلة وساعدوه وعالجوه، كما قال آخر إن القافلة مليئة بالخدمات الطبية كما أن التعامل مع المواطنين يتم بصورة رائعة.