افتتاح 10 معارض أهلا رمضان و766 منفذ بيع بقنا (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، افتتاح 10 معارض أهلا رمضان، فى مراكز المحافظة؛ لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها فى الأسواق.





وقال الداودى، فى تصريح صحفى له، اليوم الأحد، إن ذلك الإجراء يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وأضاف أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع، من بينها 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائى التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائى بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و16 منفذا ثابتا و4 متحركة تابعة لجهاز " أمان " و26 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة " للشركة المصرية لتجارة الجملة " و481 منفذا تابعا لـ "جمعيتى" و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية و12 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.

وتابع أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كل التسهيلات من حيث توفير الأراضى، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض، لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة نجحت فى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقليل حدة التأثيرات السلبية المصاحبة للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وخفض أسعارها، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وافتتح محافظ قنا معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، ضمن سلسة "أهلا رمضان" التى تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذى يضم كل احتياجات الأسرة من السلع التموينية والأساسية، بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها فى الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع المحافظ حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذى نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، ويضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالى وأطفالى ونسائى، بأسعار تنافسية.

كما تفقد محافظ قنا منفذ بيع اللحوم التابع لمشروعات الأمن الغذائى الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا؛ للاطمئنان على جودة اللحوم وتوافرها بالمنفذ بأسعار مخفضة.افتتاح 10 معارض أهلا رمضان و766 منفذ بيع بقنا (صور)