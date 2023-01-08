أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ..والأرصاد تؤكد تكاثر السحب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 09:29 مساءً - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أمطارا متفاوتة الشدة، رعدية أحيانا على عدة مناطق متفرقة، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، على مناطق متفرقه من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشده الآن.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة) والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة القادمة، لتصبح خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بغطاء سحابى، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

ويشهد الغد الإثنين، طقسا خريفيا باردا فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.