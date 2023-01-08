”التعليم” توجة 8 نصائح لطلاب صفوف النقل خلال امتحانات نصف العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 08:25 مساءً - أعلنت الإدارات التعليمية، عدة تنبيهات للطلاب يجب عليهم الالتزام بها خلال امتحانات نصف العام، المقرر انطلافها غدا الأثنين 9 يناير.
وأوضحت الادارات التعليمية، أن هذة التنبيهات تتمثل في التالي:
- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقا للجدول الامتحاني .
- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.
- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية
- عدم اصطحاب الهاتف المحمول اثناء الدخول للجان .
- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.
- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفه لزي المدرسة.
- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.
- غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالخروج من اللحنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.