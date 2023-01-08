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”التعليم” توجة 8 نصائح لطلاب صفوف النقل خلال امتحانات نصف العام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 08:25 مساءً - أعلنت الإدارات التعليمية، عدة تنبيهات للطلاب يجب عليهم الالتزام بها خلال امتحانات نصف العام، المقرر انطلافها غدا الأثنين 9 يناير.

وأوضحت الادارات التعليمية، أن هذة التنبيهات تتمثل في التالي:

- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقا للجدول الامتحاني .
- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.
- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية
- عدم اصطحاب الهاتف المحمول اثناء الدخول للجان .
- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.
- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفه لزي المدرسة.
- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.
- غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالخروج من اللحنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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