”التعليم” توجة 8 نصائح لطلاب صفوف النقل خلال امتحانات نصف العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 08:25 مساءً - أعلنت الإدارات التعليمية، عدة تنبيهات للطلاب يجب عليهم الالتزام بها خلال امتحانات نصف العام، المقرر انطلافها غدا الأثنين 9 يناير.

وأوضحت الادارات التعليمية، أن هذة التنبيهات تتمثل في التالي:

- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقا للجدول الامتحاني .

- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول اثناء الدخول للجان .

- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.

- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفه لزي المدرسة.

- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

- غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالخروج من اللحنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.