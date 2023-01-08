محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورصف شوارع إهناسيا (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بعدد من الشوارع بمدينة إهناسيا، والتى تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالى والشكل الحضارى وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المرورى.





وذكرت المحافظة، فى بيان، اليوم الأحد، أن الدكتور محمد هانى غنيم، استمع خلال الجولة لعرض موجز عن سير العمل، حيث أوضح المهندس ناصر فراج أنه يجرى العمل حاليا فى 8 شوارع رئيسية بالمدينة والتى تشمل "شارع الوحدة المحلية، الهابير، المركز، السلطانى، شارع شرهى من جانبين، خلف المستشفى حتى موقف قاى، شارعى الجمهوية وأحمد عفت من كوبرى مسعود".

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة، لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال، مع المتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كل المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة تلك الشوارع تمهيدا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى فى مارس المقبل.

وأكد على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسى.

كما تفقد محافظ بنى سويف اليوم، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة إهناسيا للاطمئنان على توافر كل السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كل صور احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار والغش التجارى عن المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى اتخاذ كافة التدابير اللازمة قبل موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الأحد، حملة الطوارئ بمنطقة "الأزهرى"، بمدينة بنى سويف للتأكد من استعداد الشركة التام لمواجهة الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وجاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة، للتعامل الفورى مع أى أمطار.

وشددت المهندسة دينا عمر سليمان - خلال جولتها - على ضرورة تواجد جميع العاملين والعمل بنظام النوبتجيات خلال فترة الطوارئ بجميع فروع المحافظة، بجانب تلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 125 على مدى 24 ساعة من أى تليفون على مستوى الفروع.