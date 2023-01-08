«التعليم» تحدد آخر موعد للتسجيل فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للمدرسين

جدة - نرمين السيد - ووجهت التربية والتعليم، فى خطاب، مديرى المديريات، بالتنبيه على مديرى شؤون العاملين بكل مديرية والإدارات التعليمة التابعة، بأنه سيتم غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتحدث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير، وطبع استمارات الترشيح لكل منهم حسب وظيفته للاشتراك فى أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، يوم الخميس الموافق 12/1/2023.

كما أعلنت الوزارة إتاحة الموقع الإلكترونى الخاص بالمديريات والإدارات؛ لطباعة (نموذج 1 سرى) مجمع لجميع المرشحين من يوم الأحد الموافق 15/1/2023 وحتى يوم السبت الموافق 11/2/2023، على أن يتم طباعة نموذج 1 سرى واعتماده من مديرى المديريات - بالنسبة للعاملين التابعين للمديرية- واعتماده من مدير الإدارة - بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية- وتسليمه لمدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها فى مقر إدارة الامتحانات فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 19/2/2023.

يأتى هذا فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، والتى تنطلق يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل.

وتعمل الوزارة حاليا على حصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تمهيدا لبدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحان.