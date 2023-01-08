محافظ بنى سويف يفتتح معرض أهلا رمضان بإهناسيا (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إن هناك أهمية كبرى فى التوسع بتنظيم وإقامة معارض أهلا رمضان على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الأحد، معرض السلع بمدينة أهناسيا، والذى تم إقامة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف غنيم أن افتتاح هذا المعرض يأتى استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدى لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد - عقب الافتتاح - باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الوحدة المحلية لمدينة إهناسيا الذى يضم 5 باكيات، وتضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضروات وبيض المائدة.

وأشاد بالمعرض الذى يضم كل احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، مثمنا جودة المعروضات خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الحالية.

وأوضح أن اليوم يشهد افتتاح 5 معارض بالمجالس القروية بمركز إهناسيا "قاى، والنويرة، والعواونة، وننا ومنشأة الحاج"، وسيتم افتتاح باقى المعارض والشوادر تباعا بباقى القرى والمدن بواقع 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادرا ومعرضا على مستوى القرى الأم بالمحافظة.

وشدد على ضرورة تنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس فى ظل الإقبال المتوقع على المعرض، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين فى الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التى وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498 - التموين 0822237132 - حماية المستهلك 0157777999).