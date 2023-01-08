سفيرة مصر بكازاخستان: حريصون على دعم أواصر العلاقات مع أستانا

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخستان، مع نوريزباى أوتبينوف مدير الإدارة الدينية والمفتى العام لكازاخستان بمقر دار الإفتاء الكازاخية.





وسلمت السفيرة شهادات اجتياز الدورة التدريبية التى أقامتها وزارة الأوقاف للأئمة والوعاظ بكازاخستان.

وألقت السفيرة المصرية كلمة أعربت خلالها عن حرص مصر على دعم أواصر العلاقات الثنائية مع كازاخستان، وتعزيز العلاقات الدينية والثقافية التى تعد أحد أهم ركائز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى الزيارة الناجحة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى "أستانا" على رأس وفد رفيع المستوى سبتمبر 2022 للمشاركة فى النسخة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.

من جانبه، أعرب المفتى العام لكازاخستان عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف من دعم للجانب الكازاخى، سواء عبر المنح للطلبة الكازاخ للدراسة فى الأزهر الشريف أو عبر إيفاد مبعوثى الأزهر الشريف أو عبر الدورات التدريبية للأئمة ورجال الدين.

وأشار المفتى العام لكازاخستان إلى قوة العلاقات الثنائية التاريخية التى تجمع بين بلاده ومصر، معرباً عن شكره لمؤسسة الأزهر الشريف ولجهود وزارة الأوقاف المصرية.