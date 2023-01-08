رئيس جامعة أسوان: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لقسم القلب الخميس المقبل

وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان، اليوم الأحد، أن المؤتمر يأتى فى إطار تبادل الخبرات بين الأطباء، والعمل على تشجيع السياحة التعليمية بالمحافظة التى تعد من أهم المقاصد السياحية.
من جانبه، لفت الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى أن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطورا ملحوظا، بوجود نخبة من أساتذة القلب والأطباء المتميزين، وهذا ينعكس أثره على الخدمة الطبية التى تقدم للمرضى.
وأضاف: يعمل القسم على تنظيم العديد من المؤتمرات الطبية والتى يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كليات الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية، بهدف تطوير منظومة البحث العلمى، والعمل على تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، ولمعرفة كل ما هو جديد فى أمراض القلب.
وأوضح الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة أسوان ورئيس المؤتمر أنه يشارك بالمؤتمر العديد من الأطباء المتخصصين من مصر وجامعات العالم، ويعقد المؤتمر بمستشفى الباطنة الجديدة بأسوان التى تم افتتاحها مؤخرا.
وواصل: كما يسبق المؤتمر ورشة عمل يترأسها البروفيسور الألمانى ديباك جان، يتم خلالها التدريب على علاج انسداد الشرايين، وتهدف الورشة للتعرف على كيفية توسيع وتركيب دعامات بدلا من إجراء جراحات القلب المفتوح.
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