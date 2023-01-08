ضبط مرتكبي واقعة التعدي على مسئولين بفندق مغلق بمرسى علم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 03:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالتعدي على أثنين من مسئولي أحد الفنادق المغلقة بالبحر الأحمر,جاء القبض على المتهمين عقب ورود بلاغ لإدارة شرطة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر بمديرية أمن البحر الأحمر من (2) من المسئولين بأحد الفنادق بمنطقة مرسى علم "مغلق إدارياً لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص" (بدون نزلاء)، بقيام مالك الفندق وآخرين بالتعدي عليهما بالضرب إثر خلافات سابقة بينه وبين أحد مستأجري الفندق.

تم ضبط (مالك الفندق - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (طبنجة – 2 خزينه – عدد من الطلقات) وبصحبته (6 أشخاص آخرين) وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبسؤال الشاكيان قررا بقيام مالك الفندق والآخرين بالتعدى عليهما بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين الشركة المستأجرة للفندق،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.