“مستقبل وطن” يوزع هدايا الرئيس السيسي على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 03:30 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء. كما وزع الحزب هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومنح الرئيس هدايا للأطفال في جميع محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في المقابل وجه الأطفال التحية والشكر للرئيس السيسي، متفاعلين مع منح الرئيس قائلين له: "بنحبك ياريس وتحيا مصر".

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد أول أمس، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته داخل الكاتدرائية: "كل سنة وانتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر.. في العالم كله".

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة وسعيدة، وكان المفروض أقول كل سنة وانتم طيبين وأدي الفرصة لقداسة البابا، وخلونا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا ولكم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى البابا تواضروس والمشاركين فى قداس عيد الميلاد، قائلا: "عام سعيد كل سنة وانتم طيبين ربنا يحفظكم.. ودعواتكم الطيبة لينا ولمصر.. كل سنة وانتم طيبين".