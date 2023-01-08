أ ش أ: خروج البابا تواضروس من المستشفى بعد تعافيه من إجهاد

جدة - نرمين السيد - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خرج من المستشفى إلى المقر البابوى بالعباسية، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية إثر تعرضه لإجهاد شديد خلال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال مصدر كنسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قداسة البابا خرج من المستشفى فى وقت سابق اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وأن قداسته الآن بخير، بعد تعرضه لتعب واجهاد خلال الفترة الماضية، وأنه يطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوى بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة. كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد أجرى عددًا من الفحوصات الطبية، أمس، إثر حالة الإجهاد التى عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول أمس. وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذى بذله قداسته خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوى المكثف الذى قام به مؤخرًا.

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