جدة - نرمين السيد - وجرى توزيع هدايا الرئيس على الأخوة المسيحيين أمام الكنائس؛ ما أدخل الفرحة والبهجة على نفوسهم، وخصوصا الأطفال الذين عبروا عن حبهم الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى. وكانت أبرز ردود فعل الأطفال على هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى: "بنحبك يا ريس" "شكرا يا ريس" "ربنا يخليك لينا يا ريس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية الرئيس للمواطنين بمناسبة عيد الميلاد.. الفرحة تغمر الأطفال (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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