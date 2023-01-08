التضامن: إعداد تقرير حول واقعة مؤسسة ”معا لإنقاذ إنسان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 02:32 مساءً - في ضوء ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان؛ أعلن السيد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة على علم بما تم نشره منذ فترة وجيزة، وقد سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء؛ خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.

وأضاف عبد الموجود أنه جاري إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادي بدءً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة والمتوسطة، علماً بأنه الوزارة أطلقت المنظومة الإلكترونية لتحسين حوكمة العمل الأهلي والتي تساعد كثيراً في عمليات الفحص المنظم والموثق إلكترونيًا.