التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. درع مشروعات الحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، خلال الفترة الماضية دورا كبيرا على جميع المستويات لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة لدعم المواطنين الأولى بالرعاية، وتحصينهم من آثار الأزمة الاقتصادية.





ويعد التمكين الاقتصادى أهم المحاور الرئيسية التى يعمل عليها التحالف الوطنى؛ بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل لهم بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلى للدولة المصرية. وخلال الفترة الماضية تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه فى صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين فى جميع المحافظات. وكان التحالف قد انطلق فى 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 28 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية وغيرها.

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