سفير مصر يبحث مع وزير النقل السودانى تطورات ربط السكك الحديدية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم، هشام أبو زيد وزير النقل السودانى المكلف، حيث تناول اللقاء بحث تطورات مشروعات التعاون الثنائى، خاصة ذات الصلة بربط السكة الحديدية بين البلدين ودراسات الجدوى الجارية حالياً فى هذا الصدد.





وخلال اللقاء تم بحث ملف تطوير الرصيف النهرى لميناء "وادى حلفا" والذى يشرف عليه الجانب المصرى، فضلاً عن تناول تنفيذ مخرجات اجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة المنافذ المصرية السودانية المشتركة التى استضافتها الخرطوم فى أكتوبر الماضى. وأشار السفير المصرى إلى الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع السودان فى كافة مجالات النقل البرى والبحرى والنهرى، لما لهذه المشروعات من مردود إيجابى على البلدين سواء فيما يتعلق بحركة الأفراد، أو تعزيز حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن التأثير الإيجابى على البلدين اقتصادياً. من جانبه، أثنى وزير النقل السودانى المكلف على التعاون القائم بين البلدين، وعلى التطورات الإيجابية التى تشهدها مشروعات التعاون الثنائى، منوهاً إلى أن بلاده تقوم حالياً بدراسة سبل التعاون فى مشروع الربط البرى بين مصر وتشاد عبر السودان.

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