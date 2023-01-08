رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا لمناقشة تطورات العمل لإطلاق نظام إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 01:30 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجهات المُطبقة من القطاع الخاص لنظام إدارة الموارد البشرية إلكترونيًا HRIS تمهيدًا لإطلاقه وضمان التشغيل الأمثل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بإنشاء رقم تعريفي وملف إلكتروني لكل موظف على مستوى المقر الرئيسي للهيئة والفروع والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة .. ويشدد على وضع خطة زمنية بالمراحل والمتطلبات الإلكترونية لتنفيذ ذلك

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على إدخال البيانات من صاحب العملية لضمان جودة ودقة البيانات .. ويوجه بالربط بين جميع الأنظمة الإلكترونية للهيئة للوصول لبيئة رقمية متكاملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الربط بين الأنظمة الإلكترونية للهيئة يضمن الإدارة المُثلى للموارد البشرية وقياس الإنتاجية .. ويدعم اتخاذ قرارات المكافآت والجوائز والمنح والمزايا المالية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتنفيذ الخطط التدريبية وإبرام بروتوكولات التعاون لإنجاز مشروع إدارة دورة الإيرادات RCM إلكترونيًا من أجل تعظيم موارد الهيئة واستمرارية الارتقاء بأداء وجودة الخدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية مناقشة استمرارية الارتقاء بالعمل مع العاملين من أجل تحفيز دورهم في زيادة الإنتاجية والإبداع والابتكار .. وتحقيق معادلة النجاح بشكل أسرع

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قُدمًا نحو التطور التكنولوجي وإنهاء جميع المعاملات الورقية بفضل العمل الدؤوب والتخطيط الناجح تماشيًا مع بناء مصر الرقمية ورؤية مصر 2030

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمناقشة تطور بيئة العمل من حيث التطور التكنولوجي بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات التطور التكنولوجي لأنظمة العمل بالمقر الرئيسي للهيئة والفروع والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها، حيث اطلع الدكتور أحمد السبكي على تطورات العمل بمشروع نظام إدارة الموارد البشرية بطريقة إلكترونية HRIS، ووجه السبكي بوضع خطة زمنية بالمراحل والمتطلبات الإلكترونية لتجميع البيانات اللازمة تمهيدًا لإطلاق النظام وتشغيله، وإنشاء رقم تعريفي وملف إلكتروني لكل موظف يتضمن البيانات المتعلقة بهوية الموظف وسجلاته وتاريخه الوظيفي، وكذلك تسجيل معدلات إنتاجيته، وغيرها من البيانات وإتاحة تحديثها لتسهيل استخدامها وإدارتها.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجهات المُطبقة من القطاع الخاص لنظام إدارة الموارد البشرية HRIS للاستفادة من تجربتهم في التشغيل الفعلي للنظام تمهيدًا لإطلاقه وضمان التشغيل الأمثل له وتحقيق مستهدفاته، كما وجه بالربط بين جميع الأنظمة الإلكترونية للهيئة مثال Care Connect أول منصة رقمية تفاعلية بين العاملين، وتطبيقات منظومة مقدمي الخدمة الصحية HIS، ومنصة التعليم الإلكتروني LMS؛ للوصول إلى بيئة عمل إلكترونية بالكامل، كما شدد السبكي على إدخال البيانات من صاحب العملية لضمان جودتها ودقتها، وتنفيذ البرامج التدريبية لذلك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نظام HRIS خطوة من خطوات التحول الرقمي وإدارة الموارد البشرية ببرمجيات مرنة وباستخدام تقنيات حديثة، مضيفًا أن هذا النظام الإلكتروني يتيح عرض جميع البيانات اللازمة عن الموارد البشرية حسب الحاجة على لوحة بيانات dashboard، وأن الربط بين جميع الأنظمة الإلكترونية يدعم اتخاذ القرارات على جميع مستويات الهيكل التنظيمي للهيئة، على سبيل المثال لا الحصر التعرف على قيمة المدخلات التي يقوم بها العاملين وقياس مستوى الإنتاجية واتخاذ قرارات منح المكافآت والجوائز والمزايا المالية لهم، فضلًا عن التشجيع على محاولة تحقيق نسبة مخرجات أعلى وزيادة الإنتاجية بصورة متطورة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن نظام إدارة الموارد البشرية HRIS تم تصميمه باحترافية ودقة عالية، وأن توليفه مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى للهيئة سالفة الذِكر تتيح تحديث بيانات العاملين وتلبية احتياجاتهم الوظيفية بطريقة إلكترونية، كما تتيح التمتع بتجربة مخصصة تسهل للموظف استعراض جميع المعلومات الهامة والمتعلقة به وبوظيفته، مشيرًا إلى أن هذه التجربة فرصة تعلم حقيقية وتضيف قيمة مختلفة تبقيهم دائمًا على إطلاع بأحدث التقنيات الجديدة ومواكبة التطور.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق رؤية الهيئة مع العاملين بها، مما يحفز دور الموظف على العمل ويزيد من إنتاجيته ببذل أكثر ما لديه من جهد وطاقة وأفكار لاستمرارية الارتقاء بالعمل، وذلك بالسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي لتحقيق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات نتائج أعمال لجنة إدارة دورة الإيرادات RCM داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتحديد المسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية تنفيذ الخطط التدريبية لذلك، وإبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الخاصة بذلك، مما يسهم في تعظيم موارد الهيئة واستدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة لها، والسعي نحو الإبداع والإبتكار لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الميكنة والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي مشيرًا إلى أنه بفضل العمل الدؤوب والتخطيط الناجح استطاعت الهيئة أن تخطو خطوات واسعة نحو ذلك بكل نجاح وفخر، تماشيًا مع عصر مصر الرقمية والمضي قُدمًا نحو إنهاء جميع المعاملات الورقية، وأنه تأتي تنفيذ جميع الأنظمة الإلكترونية للهيئة تنفيذًا لتوجه رؤية مصر 2030، مضيفًا أنه عملت الهيئة على تحقيق عدد من الإنجازات، والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستعانة بأحدث الإمكانيات والتقنيات التكنولوجية، خاصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من مقدمي الخدمة الصحية ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مع امتداد المنظومة لمحافظة تلو الأخرى تباعًا بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وضم الاجتماع، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور حسين الطويل، مقرر لجنة دورة الإيرادات بالهيئة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات بالإدارة العامة للتحول الرقمي، والأستاذ أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر ومدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة عزة كمال، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة مها صفوت، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمي، والدكتور معتز مشالي، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمي.

كما شارك بالاجتماع أونلاين عبر الإنترنت، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء.