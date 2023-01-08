محافظ الجيزة يتابع استعدادات استقبال امتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - وتبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائى، والأول الإعدادى غداً الإثنين 9/ 1 /2023، وتستمر حتى 14 و16 / 1 / 2023، وامتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 15 / 1 / 2023، وتنتهى يوم 18 / 1 /2023.

ووجه راشد بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كل الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما وجه محافظ الجيزة بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

ومن جانبه، أشار أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل الفورى مع أى معوقات لضمان حسن سير العملية الامتحانية.