جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، حصول مدينة المراغة على نصيب كبير من المشروعات الجارية، ومنها كوبرى المراغة بنسبة تنفيذ 20% بتكلفة 200 مليون جنيه، ومستشفى المراغة المركزى بمساحة 10 آلاف و682 مترا، ويضم 200 سرير ويخدم 830 ألف نسمة. كما تشمل المشروعات، ممشى كورنيش النيل بطول 600 متر وتكلفة 7.6 مليون جنيه، و113 مشروعا لحياة كريمة فى 23 قرية و142 تابعا للمدينة. وتنقسم المشروعات إلى 71 مشروعا فى مجالات المياه والصرف وشبكات الكهرباء، وإنشاء وتطوير 25 وحدة صحية ومراكز طب أسرة ونقاط إسعاف، وإنشاء 20 مجمعا حكوميا وزراعيا ومراكز للشباب وتنمية أسرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوهاج فى عهد السيسى.. مشروعات تنمية وتعمير فى المراغة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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