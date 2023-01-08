الرعاية الصحية: وضع خطة زمنية لإطلاق نظام HRIS وتشغيله

جدة - نرمين السيد - واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات التطور التكنولوجى لأنظمة العمل بالمقر الرئيسى للهيئة والفروع والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها، حيث اطلع الدكتور أحمد السبكى على تطورات العمل بمشروع نظام إدارة الموارد البشرية بطريقة إلكترونية HRIS.

ووجه السبكى بوضع خطة زمنية بالمراحل والمتطلبات الإلكترونية لتجميع البيانات اللازمة تمهيدًا لإطلاق النظام وتشغيله، وإنشاء رقم تعريفى وملف إلكترونى لكل موظف يتضمن البيانات المتعلقة بهوية الموظف وسجلاته وتاريخه الوظيفى، وكذلك تسجيل معدلات إنتاجيته، وغيرها من البيانات وإتاحة تحديثها لتسهيل استخدامها وإدارتها.

كما وجه بعقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجهات المُطبقة من القطاع الخاص لنظام إدارة الموارد البشرية HRIS للاستفادة من تجربتهم فى التشغيل الفعلى للنظام تمهيدًا لإطلاقه وضمان التشغيل الأمثل له وتحقيق مستهدفاته، كما وجه بالربط بين جميع الأنظمة الإلكترونية للهيئة مثال Care Connect أول منصة رقمية تفاعلية بين العاملين، وتطبيقات منظومة مقدمى الخدمة الصحية HIS، ومنصة التعليم الإلكترونى LMS؛ للوصول إلى بيئة عمل إلكترونية بالكامل، كما شدد السبكى على إدخال البيانات من صاحب العملية لضمان جودتها ودقتها، وتنفيذ البرامج التدريبية لذلك.

وأشار السبكى إلى أن نظام HRIS خطوة من خطوات التحول الرقمى وإدارة الموارد البشرية ببرمجيات مرنة وباستخدام تقنيات حديثة، مضيفًا أن هذا النظام الإلكترونى يتيح عرض جميع البيانات اللازمة عن الموارد البشرية حسب الحاجة على لوحة بيانات dashboard، وأن الربط بين جميع الأنظمة الإلكترونية يدعم اتخاذ القرارات على جميع المستويات الهيكل التنظيمى للهيئة، على سبيل المثال لا الحصر التعرف على قيمة المدخلات التى يقوم بها العاملين وقياس مستوى الإنتاجية واتخاذ قرارات منح المكافآت والجوائز والمزايا المالية لهم، فضلًا عن التشجيع على محاولة تحقيق نسبة مخرجات أعلى وزيادة الإنتاجية بصورة متطورة.

وأضاف أن نظام إدارة الموارد البشرية HRIS تم تصميمه باحترافية ودقة عالية، وأن توليفه مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى للهيئة سالفة الذِكر تتيح تحديث بيانات العاملين وتلبية احتياجاتهم الوظيفية بطريقة إلكترونية، كما تتيح التمتع بتجربة مخصصة تسهل للموظف استعراض جميع المعلومات الهامة والمتعلقة به وبوظيفته، مشيرًا إلى أن هذه التجربة فرصة تعلم حقيقية وتضيف قيمة مختلفة تبقيهم دائمًا على إطلاع بأحدث التقنيات الجديدة ومواكبة التطور.

وأشار إلى أهمية مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق رؤية الهيئة مع العاملين بها، مما يحفز دور الموظف على العمل ويزيد من إنتاجيته ببذل أكثر ما لديه من جهد وطاقة وأفكار لاستمرارية الارتقاء بالعمل، وذلك بالسير بالتوازى مع التطور التكنولوجى لتحقيق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات نتائج أعمال لجنة إدارة دورة الإيرادات RCM داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتحديد المسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أهمية تنفيذ الخطط التدريبية لذلك، وإبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الخاصة بذلك، مما يسهم فى تعظيم موارد الهيئة واستدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة لها، والسعي نحو الإبداع والإبتكار لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

وأكد أهمية الميكنة والتحول الرقمى والتطور التكنولوجى، مشيرًا إلى أنه بفضل العمل الدؤوب والتخطيط الناجح استطاعت الهيئة أن تخطو خطوات واسعة نحو ذلك بكل نجاح وفخر، تماشيًا مع عصر مصر الرقمية والمضى قُدمًا نحو إنهاء جميع المعاملات الورقية، وأنه تأتى تنفيذ جميع الأنظمة الإلكترونية للهيئة تنفيذًا لتوجه رؤية مصر 2030، مضيفًا أنه عملت الهيئة على تحقيق عدد من الإنجازات، والتى تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستعانة بأحدث الإمكانيات والتقنيات التكنولوجية، خاصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من مقدمى الخدمة الصحية ومنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد مع امتداد المنظومة لمحافظة تلو الأخرى تباعًا بمحافظات مصر.

وضم الاجتماع، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور طارق الحصرى، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسى، واللواء هشام شندى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور حسين الطويل، مقرر لجنة دورة الإيرادات بالهيئة، والدكتورة مى المليجى، مدير إدارة التطبيقات بالإدارة العامة للتحول الرقمى، وأحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر ومدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة عزة كمال، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة مها صفوت، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمى، والدكتور معتز مشالى، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمى.

كما شارك بالاجتماع أونلاين عبر الإنترنت، الدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء.