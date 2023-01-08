سفير مصر فى جنوب السودان يستعرض تجربة تطوير التعليم الفنى

وأكد السفير عبد القادر، خلال اللقاء، قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية الممتدة منذ فترات ما قبل الاستقلال، وعلى توجيه القيادة السياسية المصرية بمواصلة دعم دولة جنوب السودان الشقيقة بما يلبى طموحات وأمانى شعب جنوب السودان الشقيق.
كما استعرض عبد القادر التجربة المصرية فى تطوير التعليم الفنى والمهنى وتشكيل منظومة متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعرب الوزير ماى عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين مصر وجنوب السودان.
كما تناول التحديات التى تواجهها وزارته فى تنفيذ مهامها، مشددا على حاجة بلاده لتطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى بها لتوفير فرص عمل للشباب والذين يشكلون أغلبية الشعب الجنوبى.
كما تطرق اللقاء لسبل تعزيز التعاون البينى فى هذا المجال الحيوى والواعد.
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