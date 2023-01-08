التعليم تغلق الباب أمام لجان الغش فى الثانوية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات حاسم لمنع الغش فى امتحانات الثانوية، مشددة على أنه تم استبدال اللجان التى حدث بها مشكلات العام الماضى، غلق التحويلات بين المحافظات والإدارات بنفس المحافظة.





وأكدت الوزارة فى بيان صحفى أن اللجان الفرعية لن يزيد عدد الطلاب فيها على 20 طالبا لمنع الغش، وتحقيق التباعد بين الطلاب. وبينت أن رفض التحويلات سيكون بالمدارس الرسمية أو الخاصة، وينفذ القرار ينفذ بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الامتحانات ستكون منضبطة ولن يحدث أى تسريب.

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