7 مليون وفاة سنوياً نتيجة تلوث الهواء.. وزارة الصحة تحذر وتتحدث عن نجاح مبادرة "صحة الرئة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 12:30 مساءً -

عدد من المبادرات أطلقتها وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء علي الأمراض المزمنة، كان أبرزها (مبادرة صحة الرئة ) تحت شعار معاك للافضل بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت عدد من الدراسات أن حالات الوفاة نتيجة تلوث الهواء وصلت لملايين الأشخاص سنوياً، حيث يتلوث الهواء بسبب عوادم السيارات والمصانع وغيرها من الغازات الضارة التي تضر البيئة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن 7 ملايين شخص حول العالم يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء مع كل نفس بسبب غبار الطريق وملح البحر وعوادم السيارات والنترات والكبريتات .

وأضافت وزارة الصحة أنه تبين من الدراسات أن 7 ملايين شخص يموتون كل عام نتيجة تلوث الهواء، منهم 4 مليون شخص في منطقة اسيا والمحيط الهادي، وهناك 92% يتنفسون هواء غير نظيف، مشيرة إلى إنها فخورة بدعم مصر لتحسين الأحوال المعيشية من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والمتمثل في العديد من المشروعات مثل مشروع اللمبات الموفرة للطاقة، ومشروعات مكافحة تغير المناخ.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن عقب السيجارة يحتاج إلى 10 سنوات كي يتحلل، مشيرة إلي أنه يحتوى على 4000 مادة يطلقها بعد تحلله فى التربة ما يسبب أضرارا بها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجيه المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخص ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.