سفير مصر في جنوب السودان يلتقي وزير العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 12:29 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير العمل "جيمس هوس ماي"، حيث تطرق اللقاء لسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة وتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في المجالات المختلفة.

وقد اكد السفير "عبد القادر" خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية الممتدة منذ فترات ما قبل الاستقلال، وعلى توجيه القيادة السياسية المصرية بمواصلة دعم دولة جنوب السودان الشقيقة بما يلبي طموحات واماني شعب جنوب السودان الشقيق. كما استعرض "عبد القادر" التجربة المصرية في تطوير التعليم الفني والمهني وتشكيل منظومة متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، اعرب الوزير "ماي" عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين مصر وجنوب السودان. كما تناول التحديات التي تواجهها وزارته في تنفيذ مهامها، مشددا على حاجة بلاده لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني بها لتوفير فرص عمل للشباب والذين يشكلون أغلبية الشعب الجنوبي. كما تطرق اللقاء لسبل تعزيز التعاون البيني في هذا المجال الحيوي والواعد.