سفير مصر لدى السودان يلتقي وزير النقل السوداني المكلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 12:29 مساءً - التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم السيد هشام أبو زيد وزير النقل السوداني المكلف، حيث تناول اللقاء بحث تطورات مشروعات التعاون الثنائي، خاصة ذات الصلة بربط السكة الحديدية بين البلدين ودراسات الجدوى الجارية حالياً في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير الرصيف النهري لميناء "وادي حلفا" والذي يشرف عليه الجانب المصري، فضلاً عن تناول تنفيذ مخرجات اجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة المنافذ المصرية السودانية المشتركة التي استضافتها الخرطوم في أكتوبر الماضي.

وقد أشار السفير المصري إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع السودان في كافة مجالات النقل البري والبحري والنهري، لما لهذه المشروعات من مردود إيجابي على البلدين سواء فيما يتعلق بحركة الأفراد، أو تعزيز حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن التأثير الإيجابي على البلدين اقتصادياً.

من جانبه، أثنى وزير النقل السوداني المكلف على التعاون القائم بين البلدين، وعلى التطورات الإيجابية التي تشهدها مشروعات التعاون الثنائي، منوهاً إلى أن بلاده تقوم حالياً بدراسة سبل التعاون في مشروع الربط البري بين مصر وتشاد عبر السودان.