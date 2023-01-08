الحكومة تنفى اعتزامها تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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