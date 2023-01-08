توزيع نحو 237 ألف كارت ذكى للفلاحين فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو ليمون -فى بيان اليوم الأحد- أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى بالقطاع الزراعى والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من توزيع 19 ألفا و839 طن نترات ويوريا بمختلف المراكز والمدن والقرى، لافتا إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تقدر بأكثر من 25 ألفا و412 طن يوريا ونترات، ويجرى توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وتابع أنه جرى الانتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 10 كيلومترات و200 متر بنواحى البتانون بمركز شبين الكوم، وطنبشا ببركة السبع، وقشطوخ بمركز تلا والبرانية بأشمون لخدمة 1015 فدانا زراعيا، وأكد ضرورة التواجد الميدانى للمتابعة الدورية لمنظومة العمل والتأكد من رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر؛ لتقليل الفاقد من الموارد المائية؛ حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.