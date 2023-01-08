سفير عمان بالقاهرة يزور المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب»

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عن سعادته بالتواجد بالمعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية فى قصر القبة.





وأكد أن مشاركة بلاده فى المعرض تعكس اهتمام وحرص سلطنة عمان لعرض الثقافة العمانية من خلال هذه المنتجات، إضافة إلى أنه يمكن الشباب العمانى من إبراز التراث وتقديم المنتجات بشكل متطور.

وعبر السفير العمانى عن سعادته بمشاركة التراث العمانى والحرف العمانية بالمعرض بشكل متناغم مع العصر، وهذا دليل على فكرة إنشاء هيئة حرفية بسلطنة عمان يكون هدفها إبراز التراث والذى يمثل أيضا قيمة اقتصادية عظيمة وإعطاء فرصة للشباب العمانى لمواصلة مسيرة الأجداد من خلال هذه الحرف، مشيرا إلى اشتهار سلطنة عمان بالعديد من الحرف من الفضيات والملابس وغيرها، مؤكدًا على عمق العلاقة التى تربط بين مصر وسلطنة عمان الدولتين الشقيقتين.

وتفقد السفير العمانى والوفد المرافق له أجنحة المعرض، وأثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.

جدير بالذكر أن المعرض العربى للأسر المنتجة « بيت العرب» يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

حضر الافتتاح وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذى يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى وحسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى.

يشهد المعرض مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض حوالى 150 أسرة منتجة موزعة كالتالى 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.