القوى العاملة: نعتزم بناء قاعدة بيانات حقيقية للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن عدد المستهدفين فى المرحلة الأولى يبلغ 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن هذا الملف على رأس أولويات الوزير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بهذه الفئة على كل المستويات.

وأضاف العربى، أن الوزير وجه بسرعة استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها من خلال لجان الحصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات المركزية 331 ألفا و688 عاملا غير منتظم يعملون داخل القطاع الرسمى.

وأوضح أنه يجرى العمل الآن على تعديل اللوائح التى تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة وأهمها، القرار الوزارى رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزارى رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر.

وتابع أنه يجرى أيضا تعديل القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التى تعمل خارج القطاع الرسمى مثل: ماسحى الأحذية، والباعة الجائلين... إلخ؛ للاشتراك المباشر فى منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها الوزارة، والعمل على شمولهم بالغطاء التأمين الاجتماعى والصحى، والتوسع فى أعدادهم بالاشتراك المباشر.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والذى من بين أهدافه إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، منوها بأنه يجرى العمل للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى؛ لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت إشراف مباشر من الوزير؛ لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات؛ وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح فى تقديم رعاية أشمل وأفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل لحماية أسرة أى عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.

وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالى، فى حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، وفى حالة العجز الكلى يصرف للعامل مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، وبحالة العجز الجزئى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

وفى حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وبحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفى جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفى جنيه.

أما فى حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه ولمرة واحدة فقط، وبحالة المولود الأول والثانى يصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفى جنيه، وفى حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه، وفى منح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوى) يصرف للعامل المسجل مبلغ 500 جنيه.

كما شمل القرار الوزارى المصاريف الخاصة بالخدمات العامة التى يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أى أزمات طارئة، حيث يتم صرف قيمة الكشف الطبى بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

وتم إصدار وثيقة تأمين جماعى فى عام 2021 فى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم بمبلغ تعويضى قيمته 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بقيمة 15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ 237 ألفا و237 عاملا غير منتظم بتكلفة 14 مليونا و234 ألفا و220 جنيها.

كما تمت مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضى بقيمة 200 ألف جنيه للعامل المؤمن عليه فى حالة الوفاة بحادث ومصاريف العلاج الطبى بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية بقيمة 10 آلاف جنيه تشمل العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ 254 ألفا و99 عاملا غير منتظم بتكلفة 15 مليونا و245 ألفا و940 جنيها، ويتم تقديم كل تلك الخدمات من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمى على الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "facebook"، تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.