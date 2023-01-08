الأوقاف: مصر قدمت نموذجا فريدا فى الوحدة الوطنية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشؤون المتابعة المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن مصر قدمت للعالم نموذجا فريدا فى التسامح والوحدة الوطنية فنسيجها الوطنى قوى ومتين فى رباط ووحدة متضامنين متحابين فى سبيل الوطن، فى ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وشدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، على أن أبرز ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بنسيج الوحدة الوطنية هو حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإلقائه كلمة فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الدكتور عبدالله حسن إلى أن ما يؤكد على هذا الترابط أيضا التهانى المتبادلة بين كل الجهات فى الدولة، ومنها قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية بحى العباسية بالقاهرة، على رأس وفد دعوى كبير من قيادات الأوقاف.

وأشار إلى أن هذا اللقاء تُوج بتأكيد قداسة البابا تواضروس الثانى ووزير الأوقاف، أن مصر أنموذج فريد فى نشر ثقافة التسامح الدينى، وفهم مقتضيات العيش المشترك.