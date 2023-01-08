بالتعاون مع «المتحدة».. وزير التعليم يطلق مبادرة «إحياء المسرح المدرسى»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورؤساء التحرير.







وقال الدكتور رضا حجازى، خلال كلمته فى ختام العرض، إن المدرسة هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم، وذلك بغرض تحقيق النمو الشامل للطالب من الناحية المهارية والوجدانية والمعرفية، مشيرا إلى أنه من حق كل طالب أن يمارس جميع الأنشطة فى المدرسة سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو العلمية.

وأضاف أنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، تم تخصيص يوم كامل من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية حتى يكتسب كل طالب الذوق العام واللياقة البدنية اللازمة ومنح الفرصة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة حتى يكون لدينا فنانين عظام ورياضيين قادرين على المنافسة العالمية.

وتابع الدكتور رضا حجازى قائلا: "ها نحن هنا اليوم ندشن مبادرة إحياء المسرح المدرسى بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار حرص الوزارة على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس فى مجال الفنون والمسرح فى مختلف أنحاء الجمهورية وذلك على مستوى كل مدرسة وكل إدارة وكل مديرية تعليمية".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسى فى اكتشاف المواهب الجديدة من الطلاب، فضلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

وأشار إلى أن المبادرة ستقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكتاب والفنانين فى المدارس ليصبحوا رواد الفن فى المستقبل، وهو ما يتطلب تجهيز البنية الأساسية بقدر الإمكان، فضلا عن إعداد الكوادر البشرية من موجهى المسرح المدرسى والمعلمين وتنمية قدراتهم بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، على تعاونها مع الوزارة حتى يتحقق الحلم الذى نتمناه جميعا وحتى تعود المدرسة لدورها الحقيقى.

كما توجه الوزير بالشكر لمجموعة قنوات مدرستنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة الفنانين والمخرجين وطاقم العمل الذين كان لهم الفضل فى خروج هذا العرض المتميز إلى النور.

الجدير بالذكر أن العرض المسرحى "تقدر" شهد مشاركة 7 طلاب من أصحاب المواهب الفنية من المدارس المصرية، وتناول رحلة لإلهام الطفل المصرى من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعى لتحقيقه، كما ناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل الهوية المصرية وتاريخ الحضارة المصرية وأهمية تعريف الطفل المصرى بالنماذج المشرفة والملهمة ورحلة كفاحها لتكوين صورة ذهنية صحيحة لدى الأطفال عن مهن المستقبل، فضلا عن أهمية الثقافة والقراءة فى تشكيل المعرفة وتكوين الشخصية.

وضم العرض الذى يعرض على مدارى يومى 7 و8 يناير الجارى وقام بتأليفه الدكتور مدحت العدل وإخراج بتول عرفة، مجموعة من نجوم الفن وهم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسنى، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبى، أحمد الرافعى، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.