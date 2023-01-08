الأوقاف: خطط غير مسبوقة استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن المسابقة ستعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن المسابقة تتضمن عدة فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن على 45 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه، والفرع الثانى: الأسرة القرآنية ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن 3 أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.. والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن على 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.. والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن على 40 عامًا، بجائزة أولى 150 ألف جنيه، وجائزة ثانية 100 ألف جنيه.

وأوضح أن الفرع السادس يشمل ذوى الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن على 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع الثامن: المحفظ المثالى وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وانتقالا إلى استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان، أوضح أن الوزارة أعدت خططا غير مسبوقة للشهر الكريم تم بموجبها تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، وتكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الأمر الذى يعد انفراجة كبرى ومن الأخبار السارة التى انتظرها المسلمون جميعا.

وأفاد بأنه تم أيضا تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.