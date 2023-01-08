الصعيد يتجمل.. ثانى مراحل حياة كريمة فى بنى سويف ترى النور (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى صادر عن المحافظة، تستهدف المرحلة الثانية 3 مراكز، وتشمل 93 قرية بمراكز بنى سويف والفشن والواسطى، ومن المقرر أن تصل الأعمال إلى 27 قرية و126 تابعا بمركز بنى سويف.

وتنفذ أعمال حياة كريمة فى مركز الواسطى داخل 32 قرية و146 تابعا، وفى مركز الفشن تُنفذ داخل 34 قرية و184 تابعا، ومن مقرر إنشاء مراكز شباب ووحدات طب بيطرى ومكاتب بريد.

وضمن أعمال المبادرة سيتم إنشاء مدرسة تعليم أساسى بجزيرة النور بمساحة 15 قيراطا، وإنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية بقرية عطف إفوة.