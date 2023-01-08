قرية «سلوا» فى أسوان تتزين بـ«سكن كريم» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصبح حلم أهالى قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، فى توفير حياة كريمة ومسكن آمن يحميهم من برودة الشتاء، وحرارة الشمس، واقعا ملموسا، بعد تنفيذ مشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى.





ويرصد "دوت الخليج" تفاصيل المشروع الذى يعد الأول من نوعه لتوفير مساكن آمنة وحضارية تختلف عن البيوت البسيطة المبنية بالطوب اللبن، ونقلة نوعية وحضارية لأهالى القرية، التى تحولت إلى قرى نموذجية أشبه بالمدينة، فى توافر الإمكانات والخدمات فيها. وساعدت المساكن فى حل مشكلة الزيادة السكانية، والامتداد العمرانى بالقرية، بعد توفير شقق مجهزة بالتشطيبات اللازمة، التى تساعد صاحب الوحدة السكنية على الإقامة الفورية دون الحاجة إلى تغير أو تعديل على الوحدة.

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