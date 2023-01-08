رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وزير الإسكان حول جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 10:25 صباحاً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة".

وجدد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، الإشارة إلى دور المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، المهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، إلى جانب خفض غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتناول وزير الإسكان فى تقريره ما اتخذته الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، موضحاً أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالى الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وجار استكمال العدد المستهدف تنفيذه خلال العام المالي الحالي، والذي يقدر بمليون شجرة، وهو ما يمثل مقدار مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ المبادرة خلال عامها الأول.