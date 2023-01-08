رئيس هيئة تنمية الصعيد: حياة كريمة مشروع قومى لا مثيل له فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن هناك 1.5 تريليون جنيه استثمارات فى محافظات الصعيد خلال الـ8 سنوات الأخيرة.
وأضاف صالح أن حياة كريمة مشروع قومى لا مثيل له فى العالم وسيوفر التنمية والرخاء، مؤكدا أن تجربة النجاح فى سوهاج تعمم فى محافظات الصعيد كله.
وأشار إلى أن كل الصناعات قامت على أفكار بسيطة ثم تطورت إلى مشاريع ثقيلة على المستوى القومي، موضحاً أنه سيتم تعميم التجربة الناجحة للمناطق الصناعية ببنى سويف فى باقى المحافظات بالصعيد، لافتا إلى أن التنمية ستحد من هجرة الشباب وستدعم فرصهم فى سوق العمل.
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