جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حققت مبيعات تقدر بـ162 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدعم محدودى ومتوسطى الدخل، وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق، وتهدف للوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.





وأضاف قاسم، فى تصريحات له، أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة وجه بتوسيع نطاق المبادرة حتى وصلت إلى 15 محافظة لتغطية أكبر قدر من الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، حيث يتم توفير كل أنواع اللحوم والدواجن وكل المنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. وأشار إلى أن المبادرة قامت بتغطية 15 محافظة بمختلف قراها وأحيائها، من خلال 70 سيارة تم إرسالها إلى محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية وكفر الشيخ، وأسيوط والإسماعيلية، وقنا والمنيا، وأسوان والأقصر والغربية وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 25%. وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن نجاح مبادرة "سند الخير" فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتحقيق استراتيجية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية: 162 مليون جنيه مبيعات «سند الخير» منذ انطلاقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.