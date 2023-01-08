محافظ سوهاج: ما حدث من تطوير في عهد الرئيس السيسي إعجاز بكل ما تحمله الكلمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج، طارق الفقى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة "تاريخية"، واصفا ما حدث فى المحافظة من تطوير فى عهد الرئيس، بـ"إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى".





وأضاف المحافظ، فى تصريحات له، أن محافظة سوهاج كانت من أكثر المحافظات احتياجا وكانت تعانى من تدنى الخدمات بشكل كامل"، منوها فى الوقت نفسه إلى أن المحافظة تشهد تطويرا شاملا فى جميع القطاعات، على خلفية إنشاء 124 مدرسة جديدة بمعدل 10 مدارس شهريا وتطوير 108 مدارس قائمة بسوهاج، وكذا إنشاء 135 وحدة صحية جديدة ورفع كفاءة 44 وحدة قائمة، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجا فى قرى سوهاج، ومجمع خدمات حكومية فى كل قرية. وتابع إنه تتم إعادة ترفيق المجمعات الصناعية بقيمة 1.8 مليار جنيه فى سوهاج، كما أن قيمة المشروعات القومية ومبادرة (حياة كريمة) فى سوهاج نحو 45 مليار جنيه، مبينا فى الوقت نفسه أن إجمالى الاستثمارات المنفذة والجار تنفيذها فى سوهاج بلغ 102 مليار جنيه. وقال "فى القريب العاجل؛ ينتهى عمل مبادرة (حياة كريمة) فى قرى محافظة سوهاج"، وواصل: ما رأيناه فى قرية (أم دومة) من تطوير نموذج مصغر لما يحدث من تطور كبير فى قرى سوهاج، كما وفرت الدولة تدخلات اجتماعية عاجلة؛ لتحسين جودة الحياة لأهالى سوهاج، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا قروضا ميسرة لأهالى سوهاج لتنفيذ مشروعاتهم المتوسطة والبسيطة.

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