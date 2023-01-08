رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعى الجديد هدية الرئيس لأهل الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة cbc، أنه هناك كافة أجهزة الكشف عن أمراض الجهاز الهضمى ويوجد جهاز رنين مغناطيسى، وأجهزة كشف عن سرطان الثدى.
وتابع، أن المستشفى يضم عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة و15 غرفة عمليات.
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