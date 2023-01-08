على جمعة: ميلاد المسيح يوم من أيام الله والاحتفال به رحمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة cbc، إن يوم ميلاد المسيح هو يوم من أيام الله لذلك من الرحمة أن نحتفل بميلاده كما نحتفل بميلاد سيدنا محمد ﷺ.
وأوضح، أن النبى صلى عليه وسلم احتفل بميلاد سيدنا موسى فصام يوم ميلاده وعلمنا الاحتفال بهذا اليوم أيضا، مشيرا إلى أن كل الأنبياء متساوون عند المسلمين.
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